Suga: Gider vergilerini düşürmeyi planlamıyoruz
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, hükümetin gider vergilerini düşürmeyi planlamadığını duyurdu.
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, sosyal güvenlik giderlerini desteklemesi sebebiyle, hükümetin gider vergilerini azaltmayı düşünmediğini açıkladı.
Suga, açıklanan ağustos ayına ait işsizlik oranının yüzde 3 düzeyinde sabit kaldığına işaret ederek, ekonomik görünümde belirsizliklerin oldukça fazla olduğunu söyledi.
Japonya'da her gün bir kaç yüz kişi COVID-19 salgınından etkilenirken, ülkenin toplam vaka sayısı 101 bine ulaştı, ancak ölüm oranı yüzde 2'de kaldı.