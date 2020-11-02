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Suga: Gider vergilerini düşürmeyi planlamıyoruz

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, hükümetin gider vergilerini düşürmeyi planlamadığını duyurdu.

Suga: Gider vergilerini düşürmeyi planlamıyoruz
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Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, sosyal güvenlik giderlerini desteklemesi sebebiyle, hükümetin gider vergilerini azaltmayı düşünmediğini açıkladı.

Suga, açıklanan ağustos ayına ait işsizlik oranının yüzde 3 düzeyinde sabit kaldığına işaret ederek, ekonomik görünümde belirsizliklerin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Japonya'da her gün bir kaç yüz kişi COVID-19 salgınından etkilenirken, ülkenin toplam vaka sayısı 101 bine ulaştı, ancak ölüm oranı yüzde 2'de kaldı.

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