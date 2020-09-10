Suga: Güney Çin Denizi’nde gerginlik istemiyoruz

10 Eylül 2020

Çinli yetkililer Başbakanlık yarışını iktidar partisinin güçlü isimlerinden General Toshihiro Nikai’nin de desteğiyle önde götüren Yoshihide Suga’nın Güney Çin Denizi’nde gerilimi arttıracak politikalar yürüteceğine inanıyor. General Nikai ise Çin ile yakın ilişkileri ile biliniyor.

Japonya hükümetinden adı açıklanmayan bir kaynak Suga’nın nasıl bir politika izlemek istediğini net olarak bilmediklerini, ancak mevcut şartlarda Nikai’nin Çin ile iyi ilişkiler kurma yönündeki çabalarını boşa çıkarmayacağını ifade etti. Buna paralel olarak, Suga bugün yaptığı açıklamada Güney Çin Denizi’nde gerilimin yükselmesini istemediklerini belirtti.

Güney Çin Denizi, Endonezya, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Çin için karasuları sınırlarının çizildiği, üzerinde birçok adacığın bulunduğu ve tarihte birçok anlaşmazlığa sahne olmuş bir deniz. Çin’in bu bölgede gücünü arttırmak için adaları silahlandırması da uzun süredir bölgenin gündeminde.

Çin, en geç Kasım’da gerçekleşmek üzere bölgede hak sahibi ülkelerin katılacağı bir panel düzenleyeceğini açıkladı.