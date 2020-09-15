Suga, politika ve görevlerde değişiklik yapmayacağını açıkladı

15 Eylül 2020

Japonya'nın sağlık sorunları nedeniyle istifa eden eski Başbakanı Shinzo Abe'nin hükümetinde kabine bakanı olan ve Abe'nin istifası sonrasında Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanlığına seçilen ve hafta içinde başbakanlık görevini üstlenmesi beklenen Yoshihide Suga, eski başbakan Shinzo Abe'nin, "Abeconomics" olarak anılan ekonomik programı da dahil olmak üzere, pek çok programını sürdüreceğini ve hükümet kabinesinde kritik pozisyonlardaki bakanların görevlerini değiştirmeyeceğini duyurdu.

Suga'nın önündeki görevler arasında COVID-19 salgını ve salgın sebepli ekonomik kriz ile ve yaklaşık yüzde 30'unun 65 yaşın üstünde olduğu, hızla yaşlanan toplumla mücadele etmek var.

Suga'nın seçilmesinde kilit rol oynayan ve yeniden LDP Genel Sekreteri pozisyonuna seçilen Toshihiro Nikai, COVID-19 salgını ile mücadelenin en büyük öncelik olduğunu açıkladı.

Nikai'nin görüşünü yineleyen LDP politikalar şefi Hakubun Shimomura, "COVID-19 aşısı ve tedavileri konusunda, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına, sağlık kurumlarını desteklemek dahil olmak üzere, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, Suga'nın başbakan seçilmesi durumunda yapması beklenen değişiklikler şöyle sıralandı:

Japonya'da Finans Bakanı Taro Aso ile Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin görevlerinde kalması ve Yasutoshi Nishimura'nın yeniden ekonomi bakanı olması bekleniyor.

Savunma Bakanı Taro Kono'nun İçişleri Bakanı olması ve eski başbakan Shinzo Abe'nin kardeşi olan Nobuo Kishi'nin Savunma Bakanlığı görevinde geleceği tahmin ediliyor.

Ülkenin COVID-19 salgını ile mücadelesi süresince tanınırlığı artan ve Suga ile iyi ilişkileri olduğu bilinen, Sağlık Bakanı Katsunobu Kato'nun kabine bakanlığı görevine gelmesi söz konusu.

Suga, eski görevine kimin geleceği konusu sorulduğunda, "Kabine bakanlığı, başbakan ile uyum ve geniş çaplı düşünme gibi pek çok özelliğe sahip olması gerekiyor" dedi.

LDP'nin alt mecliste çoğunluğa sahip olması sebebiyle Suga'nın Çarşamba günü başbakanlık görevine gelmesine kesin gözüyle bakılırken, Suga Shinzo Abe'nin 2021 yılının eylül ayında sona erecek olan görev süresini tamamlayacak.

Diğer yandan, Suga'nın çoğunluk avantajını kullanarak bir erken seçime giderek görev süresini 3 yıla çıkaracağı haberleri de basına yansıdı.