Suikast girişiminde Trump’ı kurtarmıştı! Sean Curran, ABD Gizli Servisi’nin başına geçti

ABD'de 13 Temmuz 2024'te gerçekleşen suikast girişimi sırasında Başkan Donald Trump'ı koruyan Sean Curran, ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine resmen başladı.

Curran, Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde görevine resmen atanırken, Başkan Trump da törende hazır bulundu. Suikast girişimi sırasında Trump’ın yardımına koşan ve Gizli Servis Koruma Ekibi Şefi olarak görev yapan Curran, Gizli Servis’in yeni lideri oldu.

"Tam ve eksiksiz bir güvenim var"

Törende konuşan Trump, Curran’ın yeteneklerine duyduğu güveni vurgulayarak, "Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum." dedi. Curran’ın kritik güvenlik operasyonlarını başarıyla yönettiğini belirten Trump, "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu. Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.