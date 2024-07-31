Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'nin naaşı Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek

Hamas kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hamas ve İranlı yetkililer arasında İsmail Haniye'nin cenaze töreni ve defin işlemleri için görüşmeler devam ediyor.

Buna göre, Haniye'nin cenaze törenin Tahran'da yapılması, ardından defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilmesi planlanıyor.

İran ve Hamas yetkilileri konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.