Süleymani suikastinin yıl dönümünde İsrailli haber siteleri hacklendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2'nci yılında İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi ile Maariv haber portalının Twitter hesabı hacklendi.

Jerusalem Post'un haberinde yer alan iddiaya göre, eylem İran'a yakın internet korsanları tarafından gerçekleştirildi.

İnternet korsanları, söz konusu iki platformda Süleymani'yi temsil ettiği düşünülen yumruk biçimindeki bir elden çıkan füzenin İsrail'in Dimona nükleer tesisine düştüğünü gösteren görseller paylaştı.

"Size düşünmediğiniz şekilde yakınız"

Paylaşımda ayrıca "Size düşünmediğiniz şekilde yakınız." ifadesine yer verildi.

Haberde, internet korsanlarının "İran'dan mı yoksa bu ülkeye destek veren dışarıdaki gruplardan mı olduğunun ise henüz netleşmediğine" dikkati çekildi.

Irak'ta resmi tatil ilan edildi

Irak'ta Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümünün 2’nci yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri ve protestolar düzenleniyor. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bağdat, Selahaddin, Anbar, Musul, Diyale, Vasıt, Zikar, Babil, Basra, Necef, Kerbela, Maysan, Divaniye ve Kerkük’te toplam 14 vilayette resmi tatil ilan edildi.

Irak’ta dün akşam saatlerinde saldırının gerçekleştiği başkent Bağdat'taki uluslararası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlenmişti.

Bağdat’ta 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü. (AA-İHA)