Sullivan : ABD, IKBY'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik İHA ve füze saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Saldırının Irak ve Irak halkının egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirten Sullivan, Bağdat ve IKBY yönetiminin yanında olduklarını vurguladı.

Sullivan, İran'ın hem kendi halkının hem de bölge halkının canını tehlikeye atarak BM Sözleşmesi'nde yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini yok saydığını belirterek, "İran, iç sorunlarını ve halkının meşru şikayetlerini sınır dışı saldırılar düzenleyerek kapatamaz." görüşünü paylaştı.

İran'ın komşularına yönelik füze ve İHA saldırılarının, ayrıca Ukrayna savaşında Rusya'ya İHA vermesinin uluslararası platformlarda kınanması gerektiğinin altını çizen Sullivan, ABD'nin İran'ın Orta Doğu'daki "istikrarı bozucu" adımlarının önünü kesmek için çabalamaya devam edeceğini aktardı.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara yönelik saldırısında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti. Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.

İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

​​​​​​​İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.