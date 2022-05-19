Sullivan: Bu farklılıkların çözüleceğini umuyorum

Sullivan, Ankara'nın ihtiyaçlarının karşılanacağı ve İskandinav ülkelerinin transatlantik ittifaka "etkili ve verimli bir katılım sürecine sahip olacağı" görüşünde kararlı.

Sullivan, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Finlandiya ve İsveç bunu yapmak için doğrudan Türkiye ile birlikte çalışıyor, ancak kolaylaştırmaya yardımcı olmak için Türklerle de görüşüyoruz." "Bu farklılıkların çözüleceğini umuyorum. Günün sonunda NATO'nun tek ses ve Finlandiya ve İsveç'in desteğiyle konuşmasını bekliyorum."

Kuzey ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşının ardından NATO üyeliği istiyor. Herhangi bir yeni üyenin NATO'ya katılması için, ittifak üyelerinin Türkiye de dahil olmak üzere oybirliği ile kabul etmesi gerekiyor.

Uzun süredir NATO üyesi olan Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyelik hedeflerine itirazlarını dile getirerek, ülkeleri YPG/PKK da dahil olmak üzere terör gruplarına göz yummak ve hatta desteklemekle eleştirdi.

Son beş yılda hem İsveç hem de Finlandiya, Ankara'nın, Türkiye'de 2016'da yenilgiye uğrayan darbenin arkasındaki grup olan PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyeleri de dahil olmak üzere düzinelerce teröristin iade edilmesi taleplerini kabul edemedi.

İsveç ve Finlandiya'nın üst düzey temsilcileri, yükseliş süreçlerini görüşmek üzere Ankara'da resmi görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecek.