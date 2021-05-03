Sullivan: İran’a yönelik yaptırımlar konusunda bir gelişme yok

ABD Başkanı Joe Biden'in ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, dün ABC News'a verdiği demeçte ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğine yönelik haberleri yalanladı.



Sullivan, "Şu anda bir anlaşma yok. Taraflar arasında devam eden farklılıkları gidermek için hala gidilmesi gereken uzun bir yol var" dedi.



"ABD'nin ve diğer üykelerin hangi yaptırımları kaldıracakları konusunda farklılıklar var" diye konuşan Sullivan, "Bu yaptırımlar, İran'ın hiçbir zaman bir nükleer silaha sahip olmaması için nükleer programına yönelik hangi sınırlamaları kabul edeceğine bağlılar" ifadelerini kullandı.