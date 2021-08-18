Sullivan: Taliban sivillerin güvenli geçişine güvence verdi

Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde konuşan Sullivan, Afganistan'dan ayrılmalarının zamanının geldiğini ve Başkan Joe Biden'ın kararının doğru olduğunu söyledi.

En önemli önceliklerinin tahliye operasyonunu başarılı ve kayıpsız tamamlamak olduğunu belirten

Sullivan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na güvenli şekilde erişimine izin verme konusunda Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini belirtti.

Taliban'ın bu sözüne sadık olmasını beklediklerini vurgulayan Sullivan, Kabil Havaliman'ının açık olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi.

ABD Taliban'a yeşil ışık yaktı

Sullivan, Taliban'ın uluslararası bir meşruiyetinin olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise, "Taliban'ın nasıl bir yapı olduğunu eylemleriyle uluslararası topluma kendisinin göstermesi gerekiyor." diye yanıt verdi.

Sulivan, Taliban'ın uluslararası topluma doğru mesajlar vermesi ve doğru adımlar atması halinde meşruiyet kazanabileceği değerlendirmesini yaptı.