Sunak, "business rate" vergisinin gözden geçirilmesini erteleyecek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak bugün yapacağı açıklama ile, "business rate" adlı işletme vergisinde gözden geçirmeye ilişkin nihai raporun bu yıl içinde başka bir tarihe, sonbahara ertelendiğini duyuracak.

Sunak, cadde dükkanlar ile online perakendeciler arasında "adil rekabet ortamı"nın sağlanması için "business rate" vergisinin gözden geçirilmesi sözü vermişti.

"Business Rate vergisi, yerel hizmetlerin ödenmesi için ticari gayrimenkullerden, mağazalardan. depolardan, kafeler ve lokantalardan alınıyor. Vergi oranı bu gayrimenkullerinin kiralara değerlerine göre hesaplanıyor ve yıllık enflasyon oranına göre ayarlanıyor.

FT'nin haberine göre Sunak, online satış vergisi uygulanmasının de değerlendirileceği raporun ertelenmesine neden olarak, pandeminin yol açtığı ekonomik belirsizliğin azalacağı öngörülen sonbaharın kendisine karar almak için daha fazla imkan verecek olmasını gösterecek.

Sunak'ın gelecek ay yapacağı bütçe konuşmasında ayrıca, tatil için kiralanan yerler, hoteller için "business rate" vergisi ödemelerinin ertelenmesinin uzatıldığını açıklaması da bekleniyor.