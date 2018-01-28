Sundance'ta Jüri Ödülü, Türk filmi 'Kelebekler'in oldu

28 Ocak 2018

Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı 'Kelebekler' filmi, ABD'deki Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

BBC'nin haberine göre, bu yıl 123 uzun metrajlı filmin katıldığı festivalde 'Kelebekler' dışında bu ödülleri kazanan filmler, 'The Miseducation of Cameron' (ABD Sineması), 'Kailash' (ABD Sineması Belgesel), 'Of Father and Sons' (Dünya Sineması Belgesel) oldu.

'Kelebekler', birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alıyor. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter üstleniyor.

ABD'nin Utah Eyaleti'nde gerçekleştirilen Sundance Film Festivali, dünyanın en büyük bağımsız sinema festivali olarak biliniyor. Büyük Juri Ödülleri, festivalin en önemli ödülleri ve dört kategoride veriliyor.

Karaçelik'in bir önceki filmi 'Sarmaşık' da çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerde ödüle layık görülmüştü.