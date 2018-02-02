Super Bowl bu sene de rekorlarla anılıyor

02 Şubat 2018

ABD'de her yıl büyük bir heyecanla beklenen ve bu yıl 52'ncisi düzenlenecek olan Super Bowl'un bilet fiyatları rekor seviyeye çıkarken, yayıncı kuruluşun reklamlar için talep ettiği ücret de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 02.30'da Philadelphia Eagles ile New England Patriots takımları arasında Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrindeki 66 bin 600 kapasiteli U.S. Bank Stadyumu'nda oynanacak 52'nci Super Bowl'un ortalama bilet fiyatları 5 bin doların üzerine çıktı. Verilere göre, 52'nci Super Bowl müsabakası için satılan en ucuz bilet 2 bin 350 dolar olurken, en pahalı bilet 22 bin dolardan alıcı buldu.

StubHub yetkilileri, ellerindeki biletlerin neredeyse tamamının tükendiğini belirtirken, ABD'deki diğer online bilet satış siteleri TicketIQ, SeatGeek veTickPick'te ortalama bilet fiyatı 7 bin dolara kadar tırmandı.

Ayrıca ABD'nin tüm 50 eyaletleri dahil olmak üzere 17 farklı ülkeden seyircilerin müsabaka için bilet satın alındığı ve talebin bu yıl yüzde 63 arttığı da açıklandı.

Kişi başı konaklama bin dolar

Maçı stadyumda seyretmek için Minneapolis kentine gelecek taraftarları zorlu bir yolculuk beklerken, bölgedeki konaklama imkanları da sınırlı. Minneapolis ve yakınındaki 300 bin kişilik St. Paul kentlerine bu hafta sonu 125 bin kişinin akın etmesi bekleniyor.

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb'nin verilerine göre, "İkiz Şehirler"de yaklaşık 5 bin 500 hane, ortalama bin dolardan taraftarlara konaklama fırsatı sunarken, bölgeye gelecek misafirlerin günlük kişi başı ek 465 dolar harcama yapması öngörülüyor.

Airbnb, "İkiz Şehirler"de toplam 40 bin otel odası bulunduğunu, bu otellerde kişi başı gecelik ücretin ortalama 950 dolar olduğunu bildirdi.

30 saniyelik reklama 5 milyon dolar

Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak NBC kanalı, yaklaşık 4 saat sürecek etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,05 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek ücreti talep ediyor. Söz konusu rakam, 2017'deki karşılaşmayı yayınlayan FOX kanalı için yaklaşık 5,02 milyon dolar seviyesinde olmuştu. FOX, reklam gelirlerinden yaklaşık 419 milyon dolar elde etmişti.

Super Bowl maçında, bu yıl Coca-Cola, Pepsi, Hyundai ve Doritos'un reklamlarının gösterileceği NBC tarafından onaylanırken, ABD'li şarkıcı Justin Timberlake de devre arasında sahne alacak.

ABD perakende sektörüne 15 milyar dolar

Ülkede her yıl festival havası yaratan Super Bowl'un, ayrıca, ABD perakende sektörüne milyarlarca dolar katkı yapması bekleniyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, Super Bowl için bu yıl ülkede kişi başı ortalama 81,17 dolarla toplamda 15,3 milyar dolarlık harcama yapılması beklenirken, 2017'deki mücadelenin 2 yıl öncekinden sonra tarihte en fazla harcamanın yapılacağı Super Bowl olması öngörülüyor.

Kaynak: AA