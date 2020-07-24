"Süper” gerilim dolara yaramıyor

24 Temmuz 2020

HİLAL SARI

ABD'nin Çin'le ilişkilerde tansiyonu giderek yükseltmesi, COVID-19'la mücadelede Avrupa ve Asya'dan negatif ayrışmaya devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'yla Kongre'nin dev teşvikleri, doları beş aydan fazla bir sürenin en dip düzeylerine geriletirken, bazı uzmanlar doların hakimiyet devrinin sonuna gelindiği yorumunu yapıyor.

UBS: Yuan dolar karşısında güçlenecek

İngiliz banka UBS'e göre Çin'in Houston Konsolosluk kararına misilleme yapması ise Çin'in kasımdaki başkanlık seçimlerine nasıl müdahil olacağına ilişkin bir mesaj niteliğinde. South China Morning Post Çin'in Chengdu veya Wuhan'daki ABD konsolosluklarını kapatarak misilleme yapabileceğini yazdı. Banka ABD-Çin ilişkilerinde önemli bir barometre olan dolar/yuan paritesinin bu yıl sonunda 6,8'e 2021'in ilk yarısında ise 6,7'ye gerileyeceğini öngörüyor. Rueters'ın Asya paralarına ilişkin dün yayınladığı ankete göre yuanda boğa pozisyonlar iki buçuk yılın zirvesinde. Goldman Sachs da dolar ve yuanda faiz makasının açılmaya ve bunun da yuanı destekleyeceğini öngörüyor.

Dolar endeksi 9 Mart'tan bu yana en düşük düzeyde. Endeks dünya genelinde dolar likidite sıkıntısının pik yaptığı 20 Mart'taki 102,81 kapanış zirvesinden yüzde 8 geriledi. Dün itibariyle endeks yıl başından bu yana yüzde 1,6 ekside. Bu hafta 1,1601 ile 21 ayın en yüksek düzeyini gören Euro/dolar paritesi ise birçok uzmana göre yükselişini sürdürecek.

"Dolardaki zayıflama sürecek"

Deutsche Bank Foreks Araştırmalar Direktörü George Saravelos, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte “Dolar üstünlüğünün sonuna yaklaşıyoruz. Özellikle ticaret ağırlıklı dolar endeksinin zayıflamaya devam edeceğini ve zayıf dolar seyrinin başında olduğumuzu düşünüyorum.” ABD'nin çok erken açıldığı için iyi ekonomik verileri olduğunu ancak bu seyrin değişeceğini belirten Saravelos; “Tüm verilerimiz ABD'nin yavaşlayıp dünyanın geri kalanının hızlanacağına işaret ediyor. Almanya'da restoran rezervasyonları yıllık bazda yükselişte, ABD'de ise hala yüzde 70 ekside” dedi. Paritede şimdiye kadar görülenin Euro hareketi değil, dolardaki zayıflama olduğunu belirten Saravelos paritede 1,20 düzeyi görüldüğünde Avrupa Merkez Bankası'nın konuya daha çok odaklanacağını öngörüyor. Deutsche Bank önümüzdeki aylarda paritede 1,20 görülmesini bekliyor.

Citi, Standard Chartered, ING ve Credit Suisse de Euro'yu gösteriyor

ABD merkezli Citibank Euro'da boğa görünümün korunduğunu belirterek müşteri notunda “Paritede yukarı yönlü hareket ABD'de reel getirinin düşük seyretmesi ve küresel yatırımcıların portföylerini ABD varlıklarından Avrupa varlıklarına doğru çeşitlendirmek istemesinden destek buluyor” diyor.

Londra merkezli Standard Chartered Avrupa'daki mali entegrasyon adımlarının ‘oyunu değiştirecek bir gelişme' olduğunu belirterek. 12 aylık dönemde Euro/dolar için yükseliş öngörüyor. Önce 1,16 sonrasında 1,1820 düzeylerini hedef olarak gösteren banka, mart dipten yükselişte geride kalan Euro Bölgesi varlıklarının da ‘ralliye katılmasını' öngörüyor.

Geçtiğimiz haftalarda paritede 1,15 düzeyinin bu yaz kırılacağını öngören Hollanda merkezli ING ise yıl sonunda paritede 1,20 görülmesini bekliyor. İsviçre merkezli Credit Suisse ise parite için 1,15 olan hedefini, hem ABD'deki zayıflık (kısmen de Fed'in aşırı güvercin adımları) hem de Avrupa'nın iyileşme paketinden olumlu sonuç çıkacağı beklentisiyle kademeli olarak eylülde 1,18 ve 2020 yılı içinde 1,20 olarak revize etti.

Altında ralli sürüyor, ufukta 1,900 göründü



Spot altın fiyatları ABD-Çin gerilimi ve Fed'in dev teşviklerinin etkilerinin sürmesiyle birlikte dün beşinci kez günlük artış kaydetti ve spot altın dokuz yılın yeni zirvesi olan 1,888.57 dolar/ons düzeyine kadar çıktı. Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si SPDR Gold Trust'a girişler de 1.225 tonu aşarak Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeye geldi. Reuters'a konuşan Bank of China International analisti Xiao Fu "Rezerv değeri hayli artan altının onsu 1,900'e yükselirse sürpriz olmaz" diyor. Dolardaki zayıflık da altın fiyatlarını destekliyor. Avrupa'da daha fazla borç ihracı yapılacağı beklentisi ise Credit Suisse'e göre altın gibi değerli metal fiyatlarını destekleyen bir başka neden.



UBS: Seçim sonucu portföyleri değiştirecek



İngiliz banka UBS'in dünya genelinde şirket ClO'ları (yatırımlardan sorumlu Clevel yöneticiler) ile yaptığı ankete göre kasımdaki başkanlık seçimleri yatırımcı portföylerini yeniden şekillendirecek. Ankete Asya'dan katılan yatırımcıların yüzde 75'i, Avrupa'dan katılanların yüzde 61'i ve ABD'den katılanların yüzde 46'sı, seçimi kimin kazanacağına göre portföyde değişim yapmayı planladıklarını söylüyor. Demokrat aday Joe Biden, mevcut anketlerin bir çoğunda yüzde 10'un üzerinde farkla Başkan Trump'ın önünde.