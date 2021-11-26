'Süper varyant' endişesi: Seyahat kısıtlamaları başladı

Asya ve Avrupa ülkeleri, Güney Afrika'da COVID-19'un yeni ve muhtemelen aşıya dirençli bir varyantının tespit edilmesinin ardından seyahat kısıtlamaları getirdi.

Singapur ve Hindistan sınır kontrollerinin artırılacağını ve daha sıkı bir test uygulamasına gidileceğini açıklarken, Avrupa Birliği (AB) uçuşların durdurulmasını gündeme getirdi, Almanya ise yalnızca Alman pasaportu ile seyahat eden yolcuların taşınmasına izin verecek.

İngiltere de Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Lesoto ve Eswatini'den uçuşları geçici olarak durduğunu ve bu ülkelerden dönen İngiliz vatandaşlara karantinaya girme zorunluluğu getirdiğini açıkladı.

Avrupa alarmda

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter'dan yaptığı açıklamada "Üye devletlerle yakın işbirliği içerisindeki Komisyon B.1.1.529 varyantı nedeniyle Güney Afrika'dan hava yolu ile ulaşımı durdurmak için güvenlik freninin devreye alınmasını teklif edecek" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da yeni keşfedilen varyantın kendilerini endişelendirdiğini belirtirek, bu yüzden proaktif ve hızlı davrandıklarını ifade etti.

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan bir kaynak ise Almanya'nın Güney Afrika'yı varyant bölgesi olarak ilan edeceğini ifade ederek, bu durumun hava yollarının Güney Afrika'dan yalnızca Alman pasaportu ile seyahat eden yolcuları Almanya'ya taşıyabileceği anlamına geleceğini kaydetti.

İtalya son 14 gün içerisinde aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu Afrika'daki bazı ülkeleri ziyaret eden yolcuların ülkeye girişini yasakladı.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek yeni varyantın yayılmasını önlemek için Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerine seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.

Asya'da da kısıtlamalar başladı

Japon haber ajansı Jiji'nin haberinde de Japonya'nın Güney Afrika'dan ve beş Afrika ülkesinden gelen yolcular için sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldığı bilgisi yer aldı.

Öte yandan Singapur Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Singapur da Güney Afrika'dan ve komşu ülkelerinden gelen yolculara sınırlandırma getirdi. Singapurlu olmayan ya da kalıcı oturumu olmayan Botsvana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabwe'ye seyahat etmiş yolcuların ülkeye girişlerine ya da transit geçişlerine izin verilmeyecek.

DSÖ bugün toplanıyor

İngiltere Sağlık Güvenlik Kurumu yeni varyantın spike proteininin, aşıların yapımında baz alınan koronavirüsten ciddi oranda farklı olduğunu açıklarken, kurum yeni varyantın Botswana ve Hong Kong'da da görüldüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ), bugün Cenevre'de yeni varyantın görüşüleceği bir toplantı düzenliyor. Kurumun sözcüsü Christian Lindmeier, toplantıda uzmanların bu varyantın ilgilenilmesi gereken mi yoksa endişelenilmesi gereken bir varyant mı olduğunu tartışacaklarını söyledi.

Güney Afrikalı bilim insanları dün koronavirüsün çok az sayıda insanda görülen yeni bir varyantını tespit ettiklerini ve olası etkilerini anlamak için çalışma yürüttüklerini duyurmuşlardı. (Reuters)

Yeni varyant

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, COVID-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor. (AA)