Süper varyantın ismi: Omicron

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler bilgilendirme toplantısında, araştırmacıların B.1.1.529 mutasyonunun etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini belirtti.

DSÖ’nün bağımsız bir uzmanlar ekibi SARS-CoV-2 Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu, yeni varyantı masaya yatırdı. Yeni varyant B.1.1.529’u endişe verici tür olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak isimlendirildi.

Reuters'in haberine göre, DSÖ şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100'den az vaka tespit etti. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika'da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika'da da tespit edildiğine dikkat çekti.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong'da yeni mutasyonun Güney Afrika'dan gelen 1 kişide ve aynı karantina otelinde birkaç gün sonra testi pozitif çıkan 1 misafirde tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, 2 vakanın da Covid-19'a karşı tamamen aşılı olduğunu kaydetti.

B.1.1.529 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonunun tespitinin ardından bazı ülkeler Afrika’daki bazı ülkelere olan sınırlarını kapatma kararı alırken, Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yaptığı açıklamada, yeni mutasyonun aşısız bir kişide tespit edildiğini ve şahsa 22 Kasım’da yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.