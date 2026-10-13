Süpermarketlere siber saldırı: Tonlarca gıda çöp oldu

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Fransa'da aralarında Carrefour, Monoprix, Intermarché ve Coopérative U'nun bulunduğu büyük süpermarket zincirlerinin soğutma sistemleri siber saldırıya uğradı.

Yüzlerce mağazayı etkileyen saldırı sonucunda bazı buzdolabı ve dondurucuların sıcaklığı gece boyunca 50 dereceye kadar yükseldi. Olayın gıda ürünlerinin bozulmasına ve bazı noktalarda yangınlara neden olduğu bildirildi.

Benzeri görülmemiş bir olay

Coopérative U Üst Yöneticisi Dominique Schelcher, saldırıların bazı mağazalardaki soğutma tesislerini etkilediğini doğruladı. Schelcher, taze ürünlerin korunması ve halkın gıda tedariki açısından kritik öneme sahip ekipmanların hedef alınmasını son derece ciddi ve benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendirdi.

Saldırı Avrupa'ya yayıldı

Siber güvenlik şirketi Sekoia'nın kıdemli tehdit istihbaratı analisti Felix Aime, saldırının Fransa'yla sınırlı kalmadığını belirtti. Aime'ye göre İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika da saldırıdan etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Saldırıların arkasındaki kişi veya grubun kimliği ise paylaşılan bilgilerde açıklanmadı.

AB'den gıda güvenliği uyarısı

Avrupa Birliği Tarım ve Gıda Komiseri Christophe Hansen, süpermarketlerdeki gıda ürünlerini hedef alan saldırıyı kınadı.

Gıda güvenliğinin her düzeyde daha fazla korunması gerektiğini vurgulayan Hansen, gıdanın bir baskı aracına dönüştürülmesi riskine dikkat çekti. Saldırı, dijital sistemlere yönelik tehditlerin yalnızca veri güvenliğini değil, gıda tedariki gibi günlük yaşamın temel hizmetlerini de etkileyebileceğini ortaya koydu.