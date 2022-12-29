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Süpersonik BrahMos füzesinin denemeleri başarıyla tamamlandı

Hindistan Savunma Bakanlığı, menzili artırılan süpersonik BrahMos füzesinin başarıyla denendiğini duyurdu. BrahMos süpersonik füzelerinin denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabildiği biliniyor.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Su-30MKI savaş jetinden fırlatılan füzenin, hedefi olan gemiyi başarıyla vurduğu belirtilerek "Füze, Bengal Körfezi bölgesindeki hedeflerine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Menziline ilişkin bilgi verilmeyen füzenin yeni özelliğinin, hava kuvvetlerine "gelecekteki savaş alanlarında hakimiyet sağlayacağı" kaydedildi.

BrahMos süpersonik füzelerinin denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabildiği biliniyor.

 

 