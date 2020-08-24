Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına COVID-19 engeli

24 Ağustos 2020

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle askıya alındı, muhalifler İstanbul'da yapılan testlerinin tamamının negatif çıktığını bildirdi.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını yürüten eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, sabah yapılan ilk oturumun ardından heyetiyle BM'den ayrıldı.

Bahra, bu sabah üçüncü tur görüşmelerinin olumlu bir havada başladığını söyledi.

Bahra, "Müzakereler olumlu istişarelerle başladı. Tüm taraflardan heyet üyeleri toplantıların çekirdek gündemine ilişkin söz aldı. Anayasa Komitesi çalışmalarında mümkün olan en kısa zamanda ilerleme kaydedilmesi hususunda kararlıyız. Çünkü Suriye'deki halkımız gerçek bir acı ve sefalet ile karşı karşıya." dedi.

Komite toplantılarının başarıya ulaşması için Cenevre'de sonuna kadar hazır bulunacaklarını vurgulayan Bahra, Komite üyeleri arasında 3 kişide COVID-19 vakası tespit edildiğinin kendilerine iletildiğini söyledi.

Bahra, COVID-19 tespit edilenlerin Komitenin hangi kanadından olduğunun ve kimliklerinin kendilerine açıklanmadığını aktardı.

BM'nin tavsiyelerini ve İsviçre'deki COVID-19 düzenlemelerini takip edeceklerini ifade eden Bahra, muhalefet heyetinin İsviçre'ye gelmeden önce İstanbul'da test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını kaydetti.

Bahra ayrıca, İsviçre'ye gelişlerinde de diğer heyetlerle test yaptırdıklarını anımsattı.

Kaynak: AA