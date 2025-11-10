Suriye Cumhurbaşkanı Şara, IMF Başkanı ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile Washington'da bir araya geldi. Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre görüşmede, ülkenin kalkınma ve ekonomik toparlanma sürecine destek sağlayabilecek işbirliği alanları ele alındı. Şara'nın ABD temasları kapsamında bugün ayrıca Donald Trump ile görüşmesi de bekleniyor.
Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre, görüşme IMF merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.
Toparlanma sürecine destek konusu ele alındı
Görüşmede, Suriye ile IMF arasında kalkınma ve ekonomik toparlanma sürecine destek olabilecek olası işbirliği alanları ele alındı. Tarafların, ülkenin ekonomik istikrarını güçlendirecek adımlar konusunda genel bir çerçeve üzerinde durduğu belirtildi.
Trump ile görüşmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Şara'nın ABD temasları kapsamında, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapması bekleniyor.