Suriye Cumhurbaşkanı Şara yarın Rusya'ya gidecek

AA'nın Suriye hükümetine yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Şara, bir dizi resmi görüşmelerde bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 9 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gelmişti. İki ülke arasında enerji ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alınmıştı.