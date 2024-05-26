Suriye Devlet Başkanı Esad'ın eşi Esma Esad'dan video mesaj

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, Devlet Başkanlığı'nın kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamasından günler sonra bir video mesaj yayınladı.

Esma Esad, akut myeolid lösemi (AML) teşhisi konulduktan sonra "muhabbet ve destekle dolu pek çok mesaj aldığını" söyledi.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabından paylaşılan görüntülü mesajında, "Bu muhabbet dolu mesajlar, bu koşullar altında aile olarak bize daha çok güç verdi" ifadelerini kullandı.

"Hastalığı yenmek için güç ve irade gerek"

Esad, "Bu hastalıkla mücadele eden herkesin, sadece hastalığı yenmek için değil, aynı zamanda sevdiği ve hizmet etmeye bağlı olduğu kişilerden uzaklaşmaya katlanmak için de güç ve irade sahibi olması gerek. Bu mücadeleyi, inanç, Allah'a sonsuz güven, dualarınız ve muhabbetinizle yürüteceğim. Yakında görüşmek üzere" dedi.

رسالة من السيدة الأولى أسماء الأسد قبيل بدئها مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا). pic.twitter.com/gYfQMUJpWB — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) May 25, 2024

Ne olmuştu?

Suriye Devlet Başkanlığı, 21 Mayıs Salı günü yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Suriye Devlet Başkanı'nın eşi, beş sene önce de meme kanserini atlatmıştı. Yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki Esma Esad, izole olmasını gerektirecek 'özel bir tedavi protokolüne' alınacak ve bu sebeple kamuoyu önündeki etkinliklere katılmayacak. Esma Esad, Ağustos 2019'da yaptığı açıklamada, meme kanserini tamamen yendiğini söylemişti.