Suriye Dışişleri Bakanı Muallim hayatını kaybetti

Suriye'nin üst düzey diplomatı ve uzun zamandır dışişleri bakanlığı görevini yürüten Velid Muallim hayatını kaybetti. Hükümetin yaptığı açıklamada ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, 79 yaşındaki Muallim yıllardır kalp sağlığı sorunu yaşıyordu.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak görev almıştı.