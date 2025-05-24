Suriye Dışişleri Bakanlığından ABD'nin yaptırımları kaldırma kararına memnuniyet mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırması yönündeki kararın "doğru yönde atılmış olumlu bir adım" olduğu kaydedildi.

Söz konusu adımın, Suriye’nin içinde bulunduğu insani ve ekonomik sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağlayacağı belirtilerek Şam yönetiminin işbirliğine açık tüm taraflarla karşılıklı saygı ve iç işlerine karışılmaması şartıyla ilişkiler geliştirme arzusunda olduğu vurgulandı.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Şeybani, "Bu gelişmelerin ardından, önümüzdeki aylarda Suriye halkına daha fazla başarı sözü veriyoruz. Suriye ve halkı, güçlü bir statüyü, refah içinde bir ülkeyi ve uluslararası alanda hak ettiği temsiliyeti fazlasıyla hak ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal hafifletilmesini sağlamak amacıyla, ülkeye yeni yatırımlar yapılmasına, finansal ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ve Suriye menşeli petrol ile petrol ürünleriyle ilgili işlemlere izin veren bir genel lisans (GL 25) yayımlamıştı.