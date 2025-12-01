Suriye Gaziantep’te başkonsolosluk kuruyor: Ekonomik ilişkiler hızlanacak, yeni fırsatlar yakalanacak
Türkiye’nin 13 yıl aradan sonra Şam’a büyükelçi ataması, diplomatik ilişkilerin yanı sıra, sınır ticareti, yatırım ortamı ve bölgesel ekonomik iş birliğinde de yeni bir süreç başlattı. Halep Başkonsolosluğu faaliyete alınırken, ikili ilişkilerin güçlenmesi hedefiyle Suriye’nin Gaziantep’te başkonsolosluk açma hazırlığında olduğu öğrenildi.
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin konsolosluk işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi amacıyla İstanbul’daki Suriye Başkonsolosluğu’a ek olarak Gaziantep Başkonsolosluğu’nun da açılması gündemde.
DÜNYA Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre, Gaziantep’in yeniden faaliyete geçecek bir konsolosluk için tercih edilmesi, hem ticaret hem de nüfus yoğunluğu açısından kritik önem taşıyor.
Şam Büyükelçiliği açıldı Halep faaliyette
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler, 2011’de başlayan iç savaş nedeniyle verilen 13 yıllık aranın ardından kritik bir normalleşme sürecine girdi. Bu diplomatik yakınlaşma, yalnızca siyasi alanda değil; sınır ticareti, yatırım ortamı ve bölgesel ekonomik iş birliği açısından da yeni bir sayfa açıyor.
Son dönemin en önemli diplomatik adımı olarak Türkiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ı Şam Büyükelçisi olarak atadı. Yılmaz’ın 22 Aralık’ta göreve başlaması beklenirken, Şam’daki temsilciliğin hemen ardından Halep Başkonsolosluğu da yeniden faaliyete geçti. Bu gelişmelerin bir uzantısı olarak, Suriye de ticareti canlandırmak ve konsolosluk işlemlerini hızlandırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Halihazırda İstanbul’daki Başkonsolosluk aracılığıyla hizmet veren Suriye’nin, ülkedeki Suriyeli nüfusun yoğunluğu ve ticari potansiyeli nedeniyle Gaziantep’te de bir başkonsolosluk açma hazırlığında olduğu öğrenildi.
Ankara Büyükelçiliği için bekleyiş
Diplomatik kaynaklar, Suriye’nin Ankara’daki Büyükelçiliği’nin yeniden faal hale getirilmesi çalışmalarının ise Suriye tarafının beklenti ve sürati doğrultusunda devam ettiğini belirtiyor. Normalleşme adımlarının hız kazanması, iki ülke ekonomisini doğrudan etkileyecek yeni fırsatları beraberinde getiriyor:
Sınır ticareti canlanacak: Düzenli hale gelecek sınır ticareti, başta gıda, tekstil ve inşaat malzemeleri olmak üzere ihracatçılar için yeni ve geniş pazar fırsatları yaratacak. Güvenli yatırım ortamı: Diplomatik temsilciliklerin yeniden açılmasıyla yatırımcılar için güven ortamı tesis edilecek. Özellikle enerji, lojistik ve tarım gibi stratejik sektörlerde ortak proje geliştirmenin önü açılıyor. İstihdam ve kalkınma: Yeniden kurulacak ticari hatlar, özellikle sınır illerinde istihdamı artırarak bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağlayacak. Finansal iş birliği: Bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alanlarda karşılıklı temsilciliklerin yeniden açılması, yatırım ve ticaretteki riskleri minimize edecek.