Suriye Gaziantep’te başkonsolosluk kuruyor: Ekonomik ilişkiler hızlanacak, yeni fırsatlar yakalanacak

Türkiye’de yaşayan Suri­yelilerin konsolosluk iş­lemlerinin daha hızlı yü­rütülmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik bağlantıların güçlen­dirilmesi amacıyla İstanbul’da­ki Suriye Başkonsolosluğu’a ek olarak Gaziantep Başkonsolos­luğu’nun da açılması gündemde.

DÜNYA Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre, Gaziantep’in yeni­den faaliyete geçecek bir konso­losluk için tercih edilmesi, hem ticaret hem de nüfus yoğunluğu açısından kritik önem taşıyor.

Şam Büyükelçiliği açıldı Halep faaliyette

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler, 2011’de başlayan iç sa­vaş nedeniyle verilen 13 yıllık aranın ardından kritik bir nor­malleşme sürecine girdi. Bu dip­lomatik yakınlaşma, yalnızca si­yasi alanda değil; sınır ticareti, yatırım ortamı ve bölgesel eko­nomik iş birliği açısından da yeni bir sayfa açıyor.

Son dönemin en önemli dip­lomatik adımı olarak Türkiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ı Şam Büyükelçisi ola­rak atadı. Yılmaz’ın 22 Aralık’ta göreve başlaması beklenirken, Şam’daki temsilciliğin hemen ardından Halep Başkonsoloslu­ğu da yeniden faaliyete geçti. Bu gelişmelerin bir uzantısı olarak, Suriye de ticareti canlandırmak ve konsolosluk işlemlerini hız­landırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Halihazırda İstan­bul’daki Başkonsolosluk aracı­lığıyla hizmet veren Suriye’nin, ülkedeki Suriyeli nüfusun yo­ğunluğu ve ticari potansiyeli ne­deniyle Gaziantep’te de bir baş­konsolosluk açma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ankara Büyükelçiliği için bekleyiş

Diplomatik kaynaklar, Suri­ye’nin Ankara’daki Büyükelçi­liği’nin yeniden faal hale getiril­mesi çalışmalarının ise Suriye tarafının beklenti ve sürati doğ­rultusunda devam ettiğini belir­tiyor. Normalleşme adımlarının hız kazanması, iki ülke ekonomi­sini doğrudan etkileyecek yeni fırsatları beraberinde getiriyor:

Sınır ticareti canlanacak: Dü­zenli hale gelecek sınır ticareti, başta gıda, tekstil ve inşaat mal­zemeleri olmak üzere ihracatçı­lar için yeni ve geniş pazar fırsat­ları yaratacak. Güvenli yatırım ortamı: Diplomatik temsilcilik­lerin yeniden açılmasıyla yatı­rımcılar için güven ortamı tesis edilecek. Özellikle enerji, lojistik ve tarım gibi stratejik sektörler­de ortak proje geliştirmenin önü açılıyor. İstihdam ve kalkınma: Yeniden kurulacak ticari hatlar, özellikle sınır illerinde istihda­mı artırarak bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağlayacak. Finansal iş birliği: Bankacılık ve sigortacı­lık gibi finansal alanlarda karşı­lıklı temsilciliklerin yeniden açıl­ması, yatırım ve ticaretteki risk­leri minimize edecek.