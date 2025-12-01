Google Haberler

Suriye Gaziantep’te başkonsolosluk kuruyor: Ekonomik ilişkiler hızlanacak, yeni fırsatlar yakalanacak

Türkiye’nin 13 yıl aradan sonra Şam’a büyükelçi ataması, diplomatik ilişkilerin yanı sıra, sınır ticareti, yatırım ortamı ve bölgesel ekonomik iş birliğinde de yeni bir süreç başlattı. Halep Başkonsolosluğu faaliyete alınırken, ikili ilişkilerin güçlenmesi hedefiyle Suriye’nin Gaziantep’te başkonsolosluk açma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Nagihan Kalsın
Türkiye’de yaşayan Suri­yelilerin konsolosluk iş­lemlerinin daha hızlı yü­rütülmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik bağlantıların güçlen­dirilmesi amacıyla İstanbul’da­ki Suriye Başkonsolosluğu’a ek olarak Gaziantep Başkonsolos­luğu’nun da açılması gündemde.

DÜNYA Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre, Gaziantep’in yeni­den faaliyete geçecek bir konso­losluk için tercih edilmesi, hem ticaret hem de nüfus yoğunluğu açısından kritik önem taşıyor.

Şam Büyükelçiliği açıldı Halep faaliyette

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler, 2011’de başlayan iç sa­vaş nedeniyle verilen 13 yıllık aranın ardından kritik bir nor­malleşme sürecine girdi. Bu dip­lomatik yakınlaşma, yalnızca si­yasi alanda değil; sınır ticareti, yatırım ortamı ve bölgesel eko­nomik iş birliği açısından da yeni bir sayfa açıyor.

Son dönemin en önemli dip­lomatik adımı olarak Türkiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ı Şam Büyükelçisi ola­rak atadı. Yılmaz’ın 22 Aralık’ta göreve başlaması beklenirken, Şam’daki temsilciliğin hemen ardından Halep Başkonsoloslu­ğu da yeniden faaliyete geçti. Bu gelişmelerin bir uzantısı olarak, Suriye de ticareti canlandırmak ve konsolosluk işlemlerini hız­landırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Halihazırda İstan­bul’daki Başkonsolosluk aracı­lığıyla hizmet veren Suriye’nin, ülkedeki Suriyeli nüfusun yo­ğunluğu ve ticari potansiyeli ne­deniyle Gaziantep’te de bir baş­konsolosluk açma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Ankara Büyükelçiliği için bekleyiş

Diplomatik kaynaklar, Suri­ye’nin Ankara’daki Büyükelçi­liği’nin yeniden faal hale getiril­mesi çalışmalarının ise Suriye tarafının beklenti ve sürati doğ­rultusunda devam ettiğini belir­tiyor. Normalleşme adımlarının hız kazanması, iki ülke ekonomi­sini doğrudan etkileyecek yeni fırsatları beraberinde getiriyor:

Sınır ticareti canlanacak: Dü­zenli hale gelecek sınır ticareti, başta gıda, tekstil ve inşaat mal­zemeleri olmak üzere ihracatçı­lar için yeni ve geniş pazar fırsat­ları yaratacak. Güvenli yatırım ortamı: Diplomatik temsilcilik­lerin yeniden açılmasıyla yatı­rımcılar için güven ortamı tesis edilecek. Özellikle enerji, lojistik ve tarım gibi stratejik sektörler­de ortak proje geliştirmenin önü açılıyor. İstihdam ve kalkınma: Yeniden kurulacak ticari hatlar, özellikle sınır illerinde istihda­mı artırarak bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağlayacak. Finansal iş birliği: Bankacılık ve sigortacı­lık gibi finansal alanlarda karşı­lıklı temsilciliklerin yeniden açıl­ması, yatırım ve ticaretteki risk­leri minimize edecek.

Kaynak: DÜNYA - ANKARA
