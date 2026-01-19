Google Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı: Anlaşma kapsamında birliklerimiz Deyrizor'un doğu kırsalına girmeye başladı

Suriye İçişleri Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında ordu birliklerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, hükümet ile YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması kapsamında ordu birliklerinin Deyrizor’un doğu kırsalına girmeye başladığını açıkladı.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı.

Açıklamada, "Birliklerimiz tüm belde ve köylerde düzenli şekilde konuşlanmayı hedefleyen bir plan kapsamında Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladı" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, bu adımın sivilleri, kamu ve özel mülkiyeti korumayı ve bölgede güvenlik ile istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı güvenlik planıyla uyumlu şekilde atıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
