Suriye ile DP World arasında 800 milyon dolarlık anlaşma!

Suriye, liman altyapısını ve lojistik kapasitesini geliştirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dubai Ports (DP) World ile 800 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi ile DP World arasında imzalanan bu anlaşma, ülkedeki liman altyapısını güçlendirme ve lojistik hizmetleri iyileştirme hedefini taşıyor.

Anlaşma, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın da katılımıyla gerçekleştirilen törende imzalandı. SANA'nın haberinde, "Anlaşmanın imzalanması, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Otoritesi'nin geçen Mayıs ayında Dubai Ports World ile imzaladığı ilgili mutabakat zaptına ilişkin prosedürlerin devamı niteliğindedir" ifadelerine yer verildi.