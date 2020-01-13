Suriye ile İran arasında yeniden inşa anlaşması yapıldı
Suriye ile İranlı şirketler arasında, Suriye'nin yeniden inşası için anlaşmalar yapıldığı bildirildi.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İranlı şirketlerin Suriye'nin yeniden inşasında yer almasıyla ilgili anlaşmaların yapıldığını açıkladı.
İran medyasında yer alan habere göre, Suriye Başbakanı İmad Hamis ile başkent Tahran'da bir araya gelen Cihangiri, İranlı şirketlerin Suriye'nin yeniden imarında yer alacağını söyledi.
2020'de olumlu sonuçlar beklediklerini ifade eden Cihangiri, "İranlı özel şirketler Suriye'nin yeniden inşasına aktif bir şekilde katılmaya çok istekli. Suriye'nin yeniden inşası için gerekli koordinasyonlar ve anlaşmalar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.