Suriye ile Pakistan arasında turizmde iş birliği anlaşması

Suriye ile Pakistan, turizm alanında iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, mutabakat zaptı Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Martini ile Pakistan'ın Şam Büyükelçisi Said Muhammed Han tarafından başkent Şam'da imzalandı.

Turizm sektöründe çeşitli alanlardaki iş birliğinin ele alındığı ön anlaşmada Suriye ile Pakistan arasındaki turizmin geliştirilmesi, eğitim ve turizm yatırım fırsatlarının tanıtımı konusunda deneyimlerin paylaşımının yanı sıra turizm ve seyahat acentelerine teşvik konuları yer aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, yaptığı açıklamada, Suriye ile yaptıkları anlaşmayı doğruladı.

Öte yandan, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da Eylül 2021'de, 22 yıl aranın ardından, Suriye ile çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirmek isteyen Pakistan'dan başkent Şam'a ilk yolcu seferini gerçekleştirmişti.