Suriye ile Suudi Arabistan arasında 10 yıl sonra ilk temas

Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gittiği bildirildi. Böylece 10 yıl sonra ilk kez bir Suriyeli bakanın bu ülkeye gittiği duyuruldu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Martini, dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a ulaştı.

Martini, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve UNWTO'nun daveti üzerine, 26-27 Mayıs tarihlerinde başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak.

Böylece Mart 2011'de başlayan savaş sürecinde, Suriye'den ilk kez bir bakanın resmi sıfatla Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Suriye ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.