Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı
Suriye-Irak arasındaki Elbukemal-Kaim geçişi, 5 yıllık aradan sonra tekrar aktif hale getirildi.
Terör örgütü DEAŞ işgali nedeniyle 2014'te kapanan Suriye-Irak arasındaki sınır kapısı 5 yıllık aradan sonra yeniden açıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki Irak topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi.
Terör örgütü DEAŞ, söz konusu geçişi 2014'te ele geçirmişti.
Suriye ordusu Elbukemal'i DEAŞ'tan Kasım 2017'de temizlemişti.
Kaynak: AA