Suriye Lideri Şara’dan ilk Avrupa ziyareti: Paris’te Macron ile buluşacak

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya gelecek. Görüşme, Şara’nın Avrupa’ya gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Fransa’nın desteğini yineleyeceği söz konusu

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Macron’un, “Suriye toplumunun tüm kesimlerine saygı duyan, özgür, istikrarlı ve egemen bir Suriye'nin inşasına” Fransa’nın desteğini yineleyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Macron’un Suriye hükümetine yönelik beklentilerini dile getireceği, özellikle Lübnan’ın da dahil olduğu bölgesel istikrar ve terörle mücadele konularının altını çizeceği belirtildi.

Görüşmenin, Fransa’nın barış ve demokrasi isteyen Suriye halkına yönelik tarihi desteğinin bir yansıması olduğu vurgulandı. Ahmed eş-Şara, Şubat ayında Macron’un davetiyle Fransa’ya çağrılmıştı. Yarınki temaslar, bu davet kapsamında gerçekleşecek.