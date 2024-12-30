Suriye Merkez Bankası'nın başkanı belli oldu! ilk kez...

Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulunda görevli olan Meysa Sabirin getirildi.

Sabirin, Merkez Bankası'nın başına atanan ilk kadın oldu.

Meysa Sabirin kimdir?

Aralık 2018'den bu yana Suriye Merkez Bankası'nı temsilen "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulunda görevli olan Sabirin, daha önce de Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı, ofis denetim bölüm başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldı.

Sabirin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.