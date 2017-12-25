Suriye ordusundan İsrail sınırında operasyon
Suriye ordusu, İsrail sınırında muhaliflerin elindeki stratejik bölgede operasyon başlattı.
Suriye ordusu, İran destekli güçlerin desteğiyle, İsrail ve Lübnan sınırındaki stratejik bölgede operasyon başlattı.
Muhaliflerin kontrolündeki bölgede başlayan operasyonda Hermon Dağı bölgesindeki bazı köylerin Suriye askerleri tarafından geri alındığı belirtildi.
İsrail sınırına yakın Beyt Jin bölgesi, başkent Şam'ın güneydoğusundaki Batı Guya bölgesinde muhaliflerin elindeki son bölge.
İsrail, son dönemde İran'ın Suriye üzerindeki artan etkisinden endişe duyduğunu belirterek, Suriye'de İran'a ait bazı hedeflere hava saldırıları düzenlemişti.
Suriye Devlet Başkanı Esad: Hala savaş durumundayız
Kaynak: Reuters