"Suriye Ulusal Kongresi'ne PYD/YPG davet edilmeyecek"

29 Aralık 2017

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Kongresi'ne PYD/YPG dahil hiçbir terör örgütünün davet edilmeyeceği bildirildi.

Suriye toplantısı ile ilgili diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3 ülkenin mutabık kalmadığı hiçbir grup davet kongreye edilmeyecek.

Soçi'de 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Suriye Zirvesi'ne ilişkin diplomatik kaynaklardan açıklama geldi. Türkiye, kırmızı çizgisi olan PYD/YPG'nin toplantıya davet edilmemesi konusunu Rusya'ya iletti. Rusya, Türkiye'nin kırmızı çizgisine hassasiyetle yaklaştı ve teklifi kabul etti.

Diplomatik kaynaklar, ayrıca 3 ülkenin zirveye davet edilecek ülkeler hakkındaki çalışmalarının devam ettiğini, PYD/YPG'nin davet edildiği haberlerinin kaynağının terör örgütlerinin haber siteleri olduğunu açıkladı.

Daha önce Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Zirvesi'ne PYD/YPG terör örgütünün katılacağının açıklanması üzerine Türkiye, karara tepki göstermiş, toplantı iptal edilmişti.

YPG Komutanı: Rusya, Ulusal Diyalog Kongresi için söz verdi