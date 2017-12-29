ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • "Suriye Ulusal Kongresi'ne PYD/YPG davet edilmeyecek"

"Suriye Ulusal Kongresi'ne PYD/YPG davet edilmeyecek"

Diplomatik kaynaklar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Kongresi'ne PYD/YPG dahil hiçbir terör örgütünün davet edilmeyeceğini bildirdi.

Suriye Ulusal Kongresi'ne PYD/YPG davet edilmeyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Kongresi'ne PYD/YPG dahil hiçbir terör örgütünün davet edilmeyeceği bildirildi.

Suriye toplantısı ile ilgili diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3 ülkenin mutabık kalmadığı hiçbir grup davet kongreye edilmeyecek.

Soçi'de 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Suriye Zirvesi'ne ilişkin diplomatik kaynaklardan açıklama geldi. Türkiye, kırmızı çizgisi olan PYD/YPG'nin toplantıya davet edilmemesi konusunu Rusya'ya iletti. Rusya, Türkiye'nin kırmızı çizgisine hassasiyetle yaklaştı ve teklifi kabul etti.

Diplomatik kaynaklar, ayrıca 3 ülkenin zirveye davet edilecek ülkeler hakkındaki çalışmalarının devam ettiğini, PYD/YPG'nin davet edildiği haberlerinin kaynağının terör örgütlerinin haber siteleri olduğunu açıkladı.

Daha önce Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Zirvesi'ne PYD/YPG terör örgütünün katılacağının açıklanması üzerine Türkiye, karara tepki göstermiş, toplantı iptal edilmişti.

YPG Komutanı: Rusya, Ulusal Diyalog Kongresi için söz verdiYPG Komutanı: Rusya, Ulusal Diyalog Kongresi için söz verdi

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.