Suriye ve ABD’li şirketten ortak güneş enerjisi projesi
Suriye, enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla ABD’li 20 Solar Energy LLC ile iki güneş enerjisi santralinin kurulması için mutabakat zaptı imzaladı. Her biri 100 megavat kapasiteli olacak santrallerden ilki batarya sistemi olmadan, ikincisi ise enerji depolama bataryalarıyla inşa edilecek. Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu ile ABD’li şirket, santrallerin tam konumunu ortaklaşa belirleyecek.
Suriye'de iki yeni güneş enerjisi santralinin kurulması amacıyla, Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu ile ABD merkezli 20 Solar Energy LLC şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından duyuruldu.
Santraller 100 megavat kurulu güce sahip olacak
Yapılan mutabakata göre, planlanan iki santral de 100 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk santral batarya depolama sistemi olmaksızın inşa edilecek. İkinci santralde ise enerji depolama bataryaları da kullanılacak.
Santrallerin tam olarak hangi bölgelerde kurulacağı ise taraflar arasında yürütülecek ortak çalışmalar sonucunda belirlenecek.