Suriye ve ABD’li şirketten ortak güneş enerjisi projesi

Suriye'de iki yeni güneş enerjisi santralinin kurulması amacıyla, Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu ile ABD merkezli 20 Solar Energy LLC şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından duyuruldu.

Santraller 100 megavat kurulu güce sahip olacak

Yapılan mutabakata göre, planlanan iki santral de 100 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk santral batarya depolama sistemi olmaksızın inşa edilecek. İkinci santralde ise enerji depolama bataryaları da kullanılacak.

Santrallerin tam olarak hangi bölgelerde kurulacağı ise taraflar arasında yürütülecek ortak çalışmalar sonucunda belirlenecek.