Suriye ve BAE arasında Tartus Limanı için 800 milyon dolarlık anlaşma

Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Tartus Limanı’nda çok amaçlı bir terminalin geliştirilmesi, yönetimi ve işletilmesini kapsayan 800 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın aktardığına göre, anlaşma Suriye Genel Limanlar ve Sınır Kapıları Kurumu ile BAE merkezli bir şirket arasında yapıldı.

Altyapının modernize edilmesi hedefleniyor

Söz konusu yatırım, Tartus Limanı’nın altyapısının modernize edilmesi ve ticari kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.