Suriye ve BAE arasında Tartus Limanı için 800 milyon dolarlık anlaşma
Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tartus Limanı'nda çok amaçlı bir terminalin geliştirilmesi ve işletilmesi için 800 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'ya göre, anlaşma Suriye Genel Limanlar ve Sınır Kapıları Kurumu ile BAE merkezli bir şirket arasında gerçekleştirildi.
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Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Tartus Limanı’nda çok amaçlı bir terminalin geliştirilmesi, yönetimi ve işletilmesini kapsayan 800 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.
Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın aktardığına göre, anlaşma Suriye Genel Limanlar ve Sınır Kapıları Kurumu ile BAE merkezli bir şirket arasında yapıldı.
Altyapının modernize edilmesi hedefleniyor
Söz konusu yatırım, Tartus Limanı’nın altyapısının modernize edilmesi ve ticari kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.