Suriye yönetimi: İran, Suriye halkının iradesine saygı duymalı
Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı." dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.
Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.