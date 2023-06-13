Suriye'de ABD helikopteri düştü, 22 ABD askeri yaralandı
ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda Pazar günü meydana gelen helikopter kazasında yirmi iki ABD askerinin yaralandığını açıkladı.
ABD ordusu kazanın nedeni ve yaralılarının durumunu hakkında bilgi vermedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 10 askerin bölge dışındaki donanımlı sağlık kurumlarına gönderildiğini belirtti.
Ortadoğu'daki ABD birliklerinden sorumlu olan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı, olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü açıkladı.
Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol altında bulunduran ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, kendisine yöneltilen soruların ABD liderliğindeki askeri koalisyona iletilmesini istedi. Suriye hükümeti sorulara yanıt vermedi.
ABD'nin çoğu ülkenin doğusuda olmak üzere Suriye'de yaklaşık 900 personeli bulunuyor. Suriye'deki ABD birlikleri son yıllarda İran destekli milislerin saldırısına uğradı.
ABD ordusu 24 Mart'ta Suriye'de bir taşeron personelin ölümüne, beş askerin de yaralanmasına yol açan dron saldırısından sorumlu tuttuğu İran yanlısı grupları hedef alan hava saldırısı düzenlemişti.