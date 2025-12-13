Suriye'de ABD ve Suriye askerlerine saldırı: Yaralılar var

Suriye’nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesi sırasında açılan ateş sonucu yaralılar olduğu belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde vurularak öldürüldü. ABD helikopterleri, yaralı askerleri El-Tanf üssüne tahliye etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir güvenlik kaynağına göre Tedmur (Palmira) kentinde ortak devriye gerçekleştiren Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerleri saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu 2 Suriye güvenlik personeli ve bazı ABD askerleri yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde öldürüldü. Saldırının nedenine veya failin bağlantılarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaralılar El-Tanf üssüne tahliye edildi

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ABD helikopterlerinin, yaralı askerleri tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye ettiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle Deyrizor-Şam uluslararası karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun hava hareketliliği yaşandığı aktarıldı.