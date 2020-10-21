Suriye'de akaryakıt fiyatları iki katına çıktı
Suriye'de ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve yakıt kıtlığı nedeniyle akaryakıt fiyatları son iki haftada iki katına çıktı.
Suriye'de akaryakıt fiyatları son iki haftada uygulanan zamlarla iki katına çıktı.
Yakıt kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle benzinin litre fiyatı 450 Suriye lirasından 650 Suriye lirasına, 95 Oktan benzinin litre fiyatı 550 Suriye lirasından 1050 Suriye lirasına ve mazot fiyatı 296 Suriye lirasından 650 Suriye lirasına yükseldi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zamlar için ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve nakliye masraflarının artması gerekçe gösterildi.
Kaynak: AA