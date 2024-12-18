Suriye'de dövize hücum: Çuval çuval para taşıyorlar!

Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından gündelik hayat normal seyrine dönmeye devam ediyor.

Suriyeliler yüksek enflasyonda paralarının değerini korumak için ellerindeki Suriye Lirası'nı ABD Doları'yla değiştirmek istiyor.

Suriye'de kullanılan en büyük banknot 5 bin Suriye Lirası. 1 ABD Doları ise 14 bin Suriye Lirası'na karşılık geliyor.

Esad'ın devrilmesinin ardından ülkede döviz kullanımı da serbestleşti.

Suriye halkı dolara çevirmek için her gün poşetlerle paralarını döviz bürolarına götürüyor.

Çuval ve poşetlerle getirilen Suriye Lirası karşılığında ise cüzdana kolaylıkla sığabilecek kadar döviz verilebiliyor.