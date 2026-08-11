Suriye'de Esad davası sonuçlandı: Beşar Esad, Mahir Esad ve Necib Atıf'a idam cezası
Suriye'de mahkeme, ülkenin devrik lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf hakkında idam kararı verdi. Esad'ın kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edildiği bildirildi.
Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Esad'ı insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı idam cezasına çarptırdı.
Suriye mahkemesi, Beşar Esad'ın yanı sıra kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf hakkında da idam hükmü verdi.
Şam Dördüncü Ceza Mahkemesi Yargıcı Al-Aryan, tanıkların ifadeleri doğrultusunda Esad'ın söz konusu suçlarda “en üst düzey karar verici” konumunda olduğunun belirlendiğini açıkladı. Yargıç ayrıca Esad'ın, suçların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarını kullandığının tespit edildiğini ifade etti.
Kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı suçlamaları...
SANA haber ajansının aktardığına göre mahkeme, Esad'ı kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bularak idam cezasına hükmetti.
Dera Siyasi Güvenlik Şubesi eski Başkanı Atıf Necib de Şam Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Televizyon kanallarından canlı yayımlanan duruşmada Necib'in, mahkeme salonunda demir korkuluklarla çevrili sanık bölümünde yer aldığı görülmüştü.
Beşar Esad'ın kuzeni Necib, 2008-2011 yılları arasında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.