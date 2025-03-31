Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk bayram

Suriye'nin tüm illerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanarak bayram coşkusunu yaşadı.

Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk bayram namazına katılan vatandaşlar, tekbirler eşliğinde saf tuttu ve dualar etti.

Namazın ardından okunan hutbede, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı ve Suriye halkının yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kenetlenerek yeni bir başlangıç yapması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, ülkenin yeniden inşası ve barışın tesis edilmesi için dua edildi.