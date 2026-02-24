Suriye’de eski banknotların yüzde 35’i yenilendi
Suriye Merkez Bankası, para reformu kapsamında 42 trilyon Suriye lirasının yeni banknotlarla değiştirildiğini açıkladı. Ocak ayında başlatılan süreçte eski para arzının yüzde 35'i yenilenirken, iki sıfır atılarak 10'dan 500 liraya kadar yeni banknotlar dolaşıma alındı.
Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husrıyye, 42 trilyon Suriye lirasının yeni banknotlarla değiştirildiğini söyledi.
42 trilyon Suriye lirası değiştirildi
SANA'ya açıklama yapan Husriyye, ulusal para birimini yenilemek amacıyla ocak ayı başında başlatılan süreç kapsamında, 42 trilyon Suriye lirası tutarındaki eski para arzının yüzde 35’inin değiştirildiğini belirtti.
Suriye Merkez Bankası kararı çerçevesinde, eski banknotlardan iki sıfır atılarak 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 Suriye lirası değerindeki yeni banknotlar piyasaya sürülmüştü.