Suriye'de gerginlik sona erdi! Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı

Suriye'nin Süveyda kentinde Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan, ardından Şam yönetimiyle Dürziler arasında devam eden çatışmalarda taraflar ateşkese vardı. İki gün süren gerginliğin ardından Türkiye, sürecin yatışması adına önemli diplomatik adımlar attı.

Fidan ve Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a an be an bilgi verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, sahadaki gelişmeleri yakından takip etti. Her iki isim, yürütülen diplomatik temaslar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli bilgi verdi.

Ateşkesin sağlanmasında MİT'in yürüttüğü diplomasi öne çıktı. MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Süveyda'daki çatışmaların yanı sıra İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da gündeme aldı. Kalın ayrıca, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile temaslarını sürdürdü. Aynı süreçte, Dürzi lider Velid Canbolat ile de bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

"İstikrarsızlığa yol açacak politikalara izin veremeyiz"

Dışişleri Bakanı Fidan da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmeler yaparak diplomatik desteği artırdı. Fidan, süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede ise "Suriye'de istikrarsızlığa yol açacak politikalara izin veremeyiz" ifadesini kullandı.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, birliğini ve güvenliğini önceleyen yaklaşımıyla hem sahada hem masada aktif rol alırken ateşkesin sağlanmasında da diplomatik ve istihbari katkılar etkili oldu.

"Bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara da yaptığı açıklamada, "ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı" diyerek Türkiye'nin katkısını vurguladı.