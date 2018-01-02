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Suriye'de kabine revizyonu

Suriye Devlet Başkanı Esad, kabinede değişikliklere giderek savunma, sanayi ve enformasyon bakanlarını değiştirdi.

Suriye'de kabine revizyonu
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Suriye devlet ajansı SANA, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kabinede değişikliklere giderek savunma, sanayi ve enformasyon bakanlarını değiştirdiğini duyurdu.

SANA, 2012'den bu yana savunma bakanlığı görevini yürüten Fahd Jassem el Frej’in yerine General Ali Ayoub’un atandığını kaydetti. Imad Sarah’ın enformasyon bakanlığına, Muhhamed Yusuf’un da sanayi bakanlığına atandığı bildirildi.

Kabinedeki değişikliklerin nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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