Suriye'de korkunç tablo! 63'ten fazla toplu mezar belgelendi

Celhi, Suriye Haber Ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, kurumun yetki alanının 1970 yılından bugüne kadar olan dönemi kapsadığını dile getirerek, çalışmaların tamamlanması için belirli bir sürenin öngörülmediğini söyledi.

Belgelenmiş 63’ten fazla toplu mezar bulunduğunu ve 120 bin ile 300 bin arasında kişinin kayıp olduğunu ifade eden Celhi, kurumun sahada fiilen çalışmaya başlama planının 6 aşamadan oluştuğunu, bu aşamaların her birinin 3 ila 6 ay süreceğini kaydetti.

Celhi, kayıplar dosyasının Suriye’nin karmaşık ve acı verici meselelerinden biri olduğunu vurgulayarak, kurumun faaliyetlerinin geçiş dönemi adaleti ve toplumsal barış sürecinin temel taşı olacağını dile getirdi.

Katılımcılık, şeffaflık ve kapsayıcılığı içeren 6 ilke doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Celhi, bu kapsamda geçici bir yapının kurularak bir danışma kurulu ve çalışma alanında görev yapacak 5 yürütme kurulunun oluşturulduğunu ifade etti.

Celhi, kayıplara ilişkin ulusal bir dijital platform başlatılması için hazırlıkların sürdüğünü aktararak, "Bu platform, kayıp kişiler için bir bilgi bankası oluşturacak. Ayrıca kayıp yakınlarını hukuki, psikolojik ve sosyal açıdan desteklemek amacıyla bir kart projesi de hazırlanıyor." dedi.

Tanıkların korunması, verilerin toplanması ve paylaşılması için protokoller üzerinde çalışıldığını belirten Celhi, Cenevre’de uluslararası taraflarla istişareler yürüttüklerini, bu çerçevede hukuki belgeleme ve adli tıp alanında işbirliği protokollerinin imzalandığını açıkladı.

Celhi, temel yaklaşımın, kayıplar meselesinin Suriyeliler tarafından yürütülmesi olduğunu vurgulayarak, kayıp yakınlarının hak ve ihtiyaçlarına ilişkin geniş katılımlı bir ulusal konferans düzenleneceğini ifade etti.

Kurumun temel görevlerinin "Destek ve belgeleme" ekseninde toplandığını belirten Celhi, bu çerçevede DNA verileri ve genetik parmak izlerinden yararlanılacağını kaydetti.

Celhi ayrıca, Sağlık Bakanlığı laboratuvarları ve Suriye Atom Enerjisi Kurumu’ndan faydalanmak için gerekli onayların alındığını, adli tıp ve belgeleme alanında Suriyeli kadroların Avrupa ülkelerinde eğitim görmesi amacıyla hibeler sağlandığını da sözlerine ekledi.