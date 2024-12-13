Suriye'de muhaliflerin lideri Colani'den Beşar Esad ve Türkiye açıklaması

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından, Beşar Esad ülkeyi terk ederken silahlı muhaliflere öncülük eden HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani yeni hükümeti kurmak için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Esad'dan bıkkınlık değişimi hızlandırdı

NTV'nin haberine göre, takım elbise giyen ve artık şehirli bir politikacı gibi görünen Colani, insanların iş savaştan yorulduğunu belirterek değişimin hızlı geldiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin desteği

İlk hedeflerinin 'Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak' olduğunu belirten Colani, bu süreçte Türkiye'nin desteğinin alınmasını da önemli buluyor.

Sednaya hapishanesi müze olacak

Colani, işkence ve ölümlerle hatırlanan Sednaya hapishanesinin de müzeye dönüştürüleceğini, ülkeden kaçan Esad'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için delil topladıklarını söyledi.

Esad'ın yargılanması için çalışacaklar

Colani, "Esad'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için bu hapishanelerden delil topluyoruz, işkence yapan isimlerin tespiti ile uğraşıyoruz. Yargılama süreçleri olacak, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili kişileri buraya davet edeceğiz. Burayı ileride müze yapmak istiyoruz." dedi.