Suriye'de muhaliflerin lideri Colani'den Beşar Esad ve Türkiye açıklaması
Suriye'de muhaliflerin yönetimi ele geçirmesi ile yeni bir dönem başlarken, devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya sığınmıştı. HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, Esad'ın yargılanması için çalışacaklarını belirterek Sednaya hapishanesinin de müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye ile ilişkilere yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından, Beşar Esad ülkeyi terk ederken silahlı muhaliflere öncülük eden HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani yeni hükümeti kurmak için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.
Esad'dan bıkkınlık değişimi hızlandırdı
NTV'nin haberine göre, takım elbise giyen ve artık şehirli bir politikacı gibi görünen Colani, insanların iş savaştan yorulduğunu belirterek değişimin hızlı geldiğine dikkat çekti.
Türkiye'nin desteği
İlk hedeflerinin 'Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak' olduğunu belirten Colani, bu süreçte Türkiye'nin desteğinin alınmasını da önemli buluyor.
Sednaya hapishanesi müze olacak
Colani, işkence ve ölümlerle hatırlanan Sednaya hapishanesinin de müzeye dönüştürüleceğini, ülkeden kaçan Esad'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için delil topladıklarını söyledi.
Esad'ın yargılanması için çalışacaklar
Colani, "Esad'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için bu hapishanelerden delil topluyoruz, işkence yapan isimlerin tespiti ile uğraşıyoruz. Yargılama süreçleri olacak, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili kişileri buraya davet edeceğiz. Burayı ileride müze yapmak istiyoruz." dedi.