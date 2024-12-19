Suriye'de neler olacak? Colani'den BBC'ye dikkat çeken mülakat

Ahmet el Şera, Beşar Esad rejiminin iki haftadan daha kısa bir süre içinde devrilmesiyle sonuçlanan yıldırım harekatına öncülük etti.

Silahlı muhaliflerin oluşturduğu ittifakın hakim grubu olan Heyet Tahrir eş Şam’ın (HTŞ) lideri olan Ahmet el Şera, önceleri takma ismi olan Ebu Muhammed el Colani olarak dünya kamuoyu tarafından tanınıyordu.

Ahmet el Şera, tüm yaşananların ardından artık eski rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılmasını isterken “Kurban ve zalim aynı şekilde muamele görmemeli” dedi.

'HTŞ terör örgütleri listesinden çıkarılmalı'

El Şera, HTŞ’nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasını gerektiğini de sözlerine ekledi. HTŞ, El Kaide’den ayrılan bir grup olduğu için Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği, Türkiye ve başkaca pek çok ülke olarak terör örgütü olarak tanımlanıyor. HTŞ, El Kaide ile yollarını 2016’da ayırmıştı.

Ahmet el Şera kendilerinin sivilleri ya da sivil alanları hedef almadığını belirtirken, esasen kendilerini Esad rejimi suçlarının kurbanı olarak gördüklerini söyledi.

Suriye Afganistan olur mu?

Suriye’nin fiili lideri Suriye’yi bir tür Afganistan’a çevirmek istediklerini inkar etti. Ahmet el Şera, iki ülkenin çok farklı olduğunu ve çok farklı geleneklere sahip olduğunu belirterek, Afganistan’ın bir kabile toplumu olduğunu, Suriye’de farklı düşünce yapıları bulunduğunu aktardı.

Kadınların eğitim hakkı hakkında ne düşünüyor?

Kadınların eğitim hakkına inandığını ifade eden Ahmet el Şera, “Sekiz yılı aşkın süredir İdlib’de üniversitelerimiz var. Sanıyorum üniversitedeki kadınların oranı yüzde 60’ın üzerinde” dedi.

Alkol tüketimi hakkında ne düşünüyor?

Suriye’de alkol tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Yasal meseleler oldukları için haklarında konuşma hakkımın olmadığı pek çok mesele var.”

Ahmet el Şera, anayasasının yazımı için hukukçulardan oluşan bir komite kurulacağını ve onların karar vereci olacağını, her yönetici ya da liderin de o yasasaya riayet edeceğini ifade etti.

Jeremy Bowen’ın Colani izlenimleri

Jeremy Bowen, ‘Colani’ kod adlı Ahmet el Şera’ya ilişkin izlenimlerini de paylaştı.

Mülakat için Şam'da Esad ailesinin yaptırdığı başkanlık sarayını seçildi.

Röportaj boyunca rahat görünüyordu, sivil kıyafetler giymişti ve grubunun aşırılıkçı geçmişinden kopmadığına inanan herkese güvence vermeye çalıştı.

Pek çok Suriyeli ona inanmıyor.

Suriye'nin yeni yöneticilerinin gelecek birkaç ay içinde atacakları adımlar, Suriye'nin nasıl bir ülke olmasını istediklerini ve onu nasıl yönetmek istediklerini gösterecek.